У Німеччині 98-річний охоронець концтабору «Заксенхаузен» постане перед судом у справах неповнолітніх

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У Німеччині колишнього охоронця нацистського концтабору звинувачують у пособництві та підбурюванні до вбивства понад 3 300 людей.

Про це пише CNN.

Прокуратура не оприлюднила імʼя чоловіка згідно з німецькими законами про конфіденційність. Прокуратура міста Гіссен заявила, що чоловік працював у концтаборі «Заксенхаузен» між 1943 і 1945 роками. На той час обвинуваченому було менше 18 років, тому він постане перед судом у справах неповнолітніх. Очікують, що засідання відбудеться в місті Ханау.

У жовтні минулого року психіатрична експертиза підтвердила, що підозрюваного можуть судити.