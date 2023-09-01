У Лівані таки дозволили показувати фільм «Барбі»

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Getty Images / «Бабель»

Ліван схвалив показ фільму «Барбі» в кінотеатрах після того, як його заборонив міністр культури з аргументом: фільм суперечить консервативним цінностям.

Про це пише Reuters.

Однак для перегляду «Барбі» є одна умова — це можна лише людям віком від 13 років.

Після заборони від Міністерства культури очільник МВС Лівану попросив комітет із цензури Генеральної безпеки все ж дати і свою рекомендацію.