У Лівані таки дозволили показувати фільм «Барбі»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Ліван схвалив показ фільму «Барбі» в кінотеатрах після того, як його заборонив міністр культури з аргументом: фільм суперечить консервативним цінностям.
Про це пише Reuters.
Однак для перегляду «Барбі» є одна умова — це можна лише людям віком від 13 років.
Після заборони від Міністерства культури очільник МВС Лівану попросив комітет із цензури Генеральної безпеки все ж дати і свою рекомендацію.
- Міністр культури Лівану заборонив показ фільму «Барбі», сказавши, що він «пропагує гомосексуальність і суперечить релігійним цінностям».
- Вʼєтнам заборонив фільм «Барбі» через карту Південнокитайського моря. Вʼєтнамський посадовець назвав кадр «образливим», але не уточнив, про яку саме сцену йдеться.
- Міністерство культури Алжиру також заборонило фільм «Барбі» і попросило кінотеатри негайно зняти його з прокату. Причина — «завдає шкоди моральності».