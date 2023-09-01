Ще два заблоковані через війну судна вийшли з українського порту

Новини

Олександр Кубраков / Facebook

З порту «Південний» через тимчасовий коридор йдуть ще два раніше заблоковані через війну судна. У них на борту металопродукція.

Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберії) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту «Південний» і рухаються встановленим коридором у напрямку Босфору. На борту — 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисячі тонн залізорудного концентрату. Обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту «Південний» до повномасштабного вторгнення», — написав Кубраков.

Він зауважив, що з 15 серпня тимчасовим коридором скористалися вже чотири судна.