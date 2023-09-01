Ще два заблоковані через війну судна вийшли з українського порту
- Автор:
- Олександр Рубан
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Олександр Кубраков / Facebook
З порту «Південний» через тимчасовий коридор йдуть ще два раніше заблоковані через війну судна. У них на борту металопродукція.
Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
«Балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберії) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту «Південний» і рухаються встановленим коридором у напрямку Босфору. На борту — 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисячі тонн залізорудного концентрату. Обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту «Південний» до повномасштабного вторгнення», — написав Кубраков.
Він зауважив, що з 15 серпня тимчасовим коридором скористалися вже чотири судна.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту. За таких умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн продовольства.