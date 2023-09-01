У ЄС схвалили нову вакцину проти коронавірусу

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Європейська комісія схвалила вже третю версію вакцини проти коронавірусу. Її розробили BioNTech і Pfizer.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Вакцина підходить для дорослих, дітей віком від 6 місяців. Європейське агентство з лікарських засобів дозволило її використовувати.

Комісія дозволила цю адаптовану вакцину за прискореною процедурою, щоб держави-члени ЄС могли підготуватися до своїх осінньо-зимових кампаній вакцинації.

Вакцину під назвою Comirnaty адаптували до штаму XBB.1.5 Omicron (відомий під назвою «Кракен»). Перед цим циркулювали штами «Альфа», «Бета», «Гамма», «Омікрон».