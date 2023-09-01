У Полтаві суд арештував блогера, який плював у ветеранів і принижував їх
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Суспільне
Октябрський районний суд Полтави 1 вересня заарештував Романа Заволоку, який плюнув у працівника військкомату і принижував військових.
Про це повідомляє «Суспільне».
Роман Заволока під час засідання сказав: «Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести нанівець неправомірні дії людей у владі, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно».
Романа Заволоку підозрюють в образі честі і гідності військовослужбовця, виготовленні та поширенні матеріалів, які містять образу честі і гідності військового, а також у погрозі або насильстві щодо правоохоронця.
- 29 серпня в центрі Полтави співробітник спецслужби та бійці КОРДу затримали 27-річного блогера і фітнес-тренера Романа Заволоку, який напередодні плював у ветеранів і принижував їх, знімаючи це на відео. Відео з образами військових Заволока публікував в Instagram. Останній інцидент стався 26 серпня. Він називав військових «гусями» й кепкував із тремтячих рук одного з ветеранів. Той пояснив, що в нього тремор через контузію, а на війну він пішов добровільно. У відповідь Заволока назвав його «придурком, який попався на гачок». Відео інциденту викликало обурення в соцмережах. Служба безпеки України заявляла, що Заволока звинувачував військових у розвʼязанні війни, вбивстві «людей за гроші» та публічно поширював проросійські наративи.