Апарат NASA знайшов місце падіння російської місячної станції «Луна-25»

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Місячний апарат NASA знайшов місце, де впав російський посадковий модуль «Луна-25».

У російської місячної станції «Луна-25» 19 серпня вчасно не вимкнувся двигун, через це сталася аварія. Унаслідок удару на поверхні Місяця утворився кратер, який виявив орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 24 серпня.

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«Оскільки цей новий кратер виявили неподалік передбачуваної точки зіткнення «Луни-25» з Місяцем, команда LRO дійшла висновку, що він, найімовірніше, виник від цієї місії, а не від природного удару», — заявили в NASA.

Новий кратер завширшки близько 10 метрів і розташований приблизно на 58-му градусі південної широти, на крутому внутрішньому краю кратера Ponteculant G. Місце зіткнення — приблизно за 400 кілометрів від запланованого місця посадки «Луни-25».