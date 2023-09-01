Апарат NASA знайшов місце падіння російської місячної станції «Луна-25»
- Автор:
- Анна Холоднова
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NASA
Місячний апарат NASA знайшов місце, де впав російський посадковий модуль «Луна-25».
У російської місячної станції «Луна-25» 19 серпня вчасно не вимкнувся двигун, через це сталася аварія. Унаслідок удару на поверхні Місяця утворився кратер, який виявив орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 24 серпня.
«Оскільки цей новий кратер виявили неподалік передбачуваної точки зіткнення «Луни-25» з Місяцем, команда LRO дійшла висновку, що він, найімовірніше, виник від цієї місії, а не від природного удару», — заявили в NASA.
Новий кратер завширшки близько 10 метрів і розташований приблизно на 58-му градусі південної широти, на крутому внутрішньому краю кратера Ponteculant G. Місце зіткнення — приблизно за 400 кілометрів від запланованого місця посадки «Луни-25».
- «Луна-25» — це перша в сучасній історії росії місячна місія. Її запустили 11 серпня цього року. Попередню станцію «Луна-24» запускали 1976 року, за Радянського Союзу. Планувалося, що 21 серпня «Луна-25» сяде на Південному полюсі Місяця, на північ від кратера Богуславського. Основними її завданнями були перевірка технології мʼякої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника Землі та розвідка ресурсів.
- 19 серпня на борту «Луна-25» сталася «нештатна ситуація», а вже 20 серпня «Роскосмос» втратив звʼязок із місячною автоматичною міжпланетною станцією. Там вважають, що апарат зіштовхнувся з Місяцем і розбився.