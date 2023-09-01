«Укрзалізниця» додала функцію онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю

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Укрзалізниця

«Укрзалізниця» запускає новий сервіс — онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю. Відтепер не потрібно приїздити на вокзал, щоб забронювати місце (можливість замовити вагон безпосередньо в касі теж залишається).

Про це компанія повідомила 1 вересня.

Послуга призначена для людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на колісних кріслах і людей, які їх супроводжують.

Заявку на інклюзивний вагон необхідно подати тут принаймні за 3 доби до дати запланованої подорожі. Протягом 24 годин оператори УЗ візьмуть заявку в роботу та звʼяжуться із замовником послуги.

Отримати та сплатити квитки можна в касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда. Статус заявки можна уточнити за телефоном 0 800 503 111. Також на вокзалі можна замовити помічника, який допоможе з багажем і посадкою — тут.

«Укрзалізниця» має у своєму парку 50 вагонів із підйомниками або пандусами, з яких 37 — це вагони нового покоління. Такі вагони мають умови для інклюзивного користування, зокрема універсальну вбиральню і купе, облаштоване для потреб людей з інвалідністю. У новозбудованих вагонах купе обладнані спальними диванами, які можуть змінювати кут нахилу й фіксувати тіло, пультом для регулювання освітлення, кнопкою для звернення до провідника та пристроєм для гучномовного звʼязку з ним.