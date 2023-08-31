Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 19 вересня
- Автор:
- Анна Холоднова
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French Embassy in the U.S. / Flickr
Наступне, пʼятнадцяте засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 19 вересня.
Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.
«Міністр [Ллойд] Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців з усього світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники й партнери США», – йшлося в заяві ВПС США.
- Формат «Рамштайн» заснували навесні 2022 року — 26 квітня на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні.
- Останнє засідання формату «Рамштайн» провели 18 липня онлайн. Тоді Бельгія, Нідерланди та Люксембург анонсували передачу Україні бронетранспортерів М113.
- За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, пріоритетом наступного «Рамштайну» залишиться посилення української протиповітряної оборони. Другий пункт — це артилерія та амуніція до неї, боєприпаси, третій — бронетехніка всіх видів. Також обговорюватимуть майбутню концепцію Сил оборони України.