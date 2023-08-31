Британська оборонна компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні — вироблятиме гаубиці L119
- Автор:
- Ліза Бровко
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Мінстратегпром підписав партнерську угоду з однією з найбільших оборонних компаній світу — британською BAE Systems. Компанія відкрила офіс в Україні.
Про це повідомив міністр Олександр Камишін.
BAE Systems вироблятиме в Україні гаубиці L119 калібру 105 мм за стандартом НАТО.
«Співпраця такого рівня — дуже потужний сигнал. Попри щоденні ракетні атаки ворога і повномасштабні воєнні дії, BAE Systems готові працювати тут, пліч-о-пліч з нами. Така співпраця — стовідсоткова win-win історія», — написав Камишін.
Українські військові вже користуються озброєнням виробництва британської компанії, зокрема артилерійськими системами М777 і L119, САУ M109, БМП CV-90 та Bradley, танками Challenger.
- Наприкінці травня президент Зеленський провів переговори з представниками BAE Systems про відкриття офісу в Україні, а в подальшому — локалізацію тут виробничних і ремонтних потужностей.
- BAE Systems plc — це компанія, яка спеціалізується на оборонній та аерокосмічній галузях. Є одним із шести найбільших постачальників Пентагону, а також головним партнером у програмі F-35 Lightning II.
- BAE Systems Land and Armaments виробляє бойові машини M2 та M3 Bradley, бронетранспортер M113, самохідні гаубиці M109 Paladin і Archer, гаубицю M777, танк Challenger та багато іншого.