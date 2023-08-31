Журналісти ВВС цього року нарахували 190 атак безпілотників на росію та окупований Крим

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У 2023 році безпілотники атакували росію та тимчасово окупований Крим понад 190 разів.

Таку кількість атак підрахували жкрналісти BBC, використовуючи відкриті дані та повідомлення російських ЗМІ.

На території росії удари здебільшого були сконцентровані на Брянській, Білгородській та Курській областях. Цілями були нафтобази, аеродроми та енергетична інфраструктура. Також ВВС ідентифікували щонайменше девʼять атак безпілотників на нафтосховища.

BBC News

Нічні атаки 30 серпня BBC називають наймасштабнішими, які вони спостерігали за один день з початку року, причому безпілотники уразили щонайменше шість регіонів росії з півдня на північний захід. Одна з атак була на Псков, унаслідок неї пошкоджені чотири транспортні літаки Іл-76.

Також у 2023 році було близько десятка атак морських безпілотників на російські обʼєкти в Чорному морі, зокрема на військово-морські бази та Керченській міст.