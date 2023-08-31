КНДР симулювала ядерний удар по Південній Кореї
- Автор:
- Ліза Бровко
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Північна Корея провела навчання із симулюванням ядерного удару по Південній Кореї.
Про це пише Reuters.
Державні медіа КНДР назвали це відповіддю на плани превентивної ядерної атаки з боку Південної Кореї та США.
Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності в море через кілька годин після того, як США розгорнули бомбардувальники B-1B для повітряних навчань союзників.
Окрім запуску ракет, північнокорейські військові відпрацьовували окупацію території Південної Кореї.
- 24 серпня в Північній Кореї заявили, що запуск їхнього розвідувального супутника закінчився невдачею, і пообіцяли в жовтні спробувати зробити це ще раз. Наприкінці травня ще один супутник-шпигун КНДР після запуску впав у море.
- Раніше хакери КНДР намагалися зірвати військові навчання США і Південної Кореї.