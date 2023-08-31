За 2022 рік росія вкрала з окупованих територій України 6 мільйонів тонн зерна
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Протягом 2022 року росія викрала та вивезла з окупованих територій України майже 6 мільйонів тонн зерна.
Про це йдеться в американському звіті щодо впливу російського вторгнення в Україну на продовольчу безпеку.
У звіті надані висновки про крадіжку росією українського зерна на основі супутникових знімків і даних з відкритих джерел.
Для перевезення краденого рф використовувала вантажні судна, що проходили через Туреччину до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.
«Ми не можемо підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна», — зауважили у звіті.
- Агентство Associated Press на початку жовтня 2022 року писало, що росія від початку війни вивезла з України зерна щонайменше на $530 мільйонів.
- Наприкінці жовтня 2022 року журналісти отримали російські документи, які свідчили, що росія планувала до кінця року вивезти з окупованих територій України майже 1,8 мільйона тонн вкраденого зерна.