США: Між росією та Північною Кореєю активно просуваються перемовини щодо зброї
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори щодо зброї між росією та Північною Кореєю активно просуваються.
Про це на брифінгу 30 серпня заявив офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, цитує Reuters.
Кірбі повідомив, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії. За словами Кірбі, президент росії володимир путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити двосторонню співпрацю.
Сполучені Штати мають розвіддані, які вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила до Пхеньяну після візиту Шойгу. За словами Кірбі, за умовами угоди росія отримає зброю і, можливо, сировину, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі.
«Ми закликаємо КНДР припинити переговори з росією щодо зброї та дотримуватися публічних зобовʼязань не постачати і не продавати зброю росії», — заявив Кірбі журналістам.
- 5 вересня 2022 року газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.
- На початку листопада 2022 року США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках до росії артилерійських снарядів. Наприкінці грудня 2022 року агентство Reuters писало, що російська «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї.
- Пхеньян відкидає звинувачення у продажі зброї росії та називає їх «безпідставними чутками».