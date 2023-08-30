США: Між росією та Північною Кореєю активно просуваються перемовини щодо зброї

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Reuters / «Бабель»

Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори щодо зброї між росією та Північною Кореєю активно просуваються.

Про це на брифінгу 30 серпня заявив офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, цитує Reuters.

Кірбі повідомив, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії. За словами Кірбі, президент росії володимир путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити двосторонню співпрацю.

Сполучені Штати мають розвіддані, які вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила до Пхеньяну після візиту Шойгу. За словами Кірбі, за умовами угоди росія отримає зброю і, можливо, сировину, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі.

«Ми закликаємо КНДР припинити переговори з росією щодо зброї та дотримуватися публічних зобовʼязань не постачати і не продавати зброю росії», — заявив Кірбі журналістам.