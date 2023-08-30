Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамер поліцейського у Дніпрі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Пресслужба КМДА
Патрульна поліція України опублікувала відео з бодікамер поліцейського, який у Дніпрі 29 серпня застрелив пʼяного чоловіка.
На відео з камер спостереження видно, що під час порушення правила дорожнього руху за кермом сидить чоловік, а коли поліція підійшла до машини, то вже жінка. Далі між патрульними та чоловіком і жінкою виникає суперечка з приводу зупинки авто, потім чоловік каже жінці-патрульній, що «не дасть їй сексу», вона наказала йому відійти на 20 метрів, а чоловік продовжив її ображати і сказав, що викличе адвоката.
Патрульні сказали жінці, яка була за кермом, залишатись на місці, інакше її затримують. Потім починається бійка, патрульній розбили обличчя, а чоловіка застрелили.
Потім «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували розширене відео з двох нагрудних камер патрульних Дніпра, на якому зафіксований інцидент з моменту зупинки автомобіля, з подальшим розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї.
- 29 серпня у Дніпрі патрульні намагались зупинити машину, її водій ігнорував вимоги правил дорожнього руху. Потім поліція попросила пасажирів, серед яких були й неповнолітні, вийти з автомобіля. Ті відмовились, після чого поліцейські застосували силу та газовий балончик. Водій поводився агресивно та «мав усі ознаки алкогольного спʼяніння». Відтак сталася бійка, під час якої поліцейський тричі вистрелив у спину чоловіку, через що той помер. Правоохоронця затримали.
- 30 серпня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що ця ситуація — серйозний прецедент. Винних визначить слідство.