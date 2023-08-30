Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамер поліцейського у Дніпрі

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Пресслужба КМДА

Патрульна поліція України опублікувала відео з бодікамер поліцейського, який у Дніпрі 29 серпня застрелив пʼяного чоловіка.

На відео з камер спостереження видно, що під час порушення правила дорожнього руху за кермом сидить чоловік, а коли поліція підійшла до машини, то вже жінка. Далі між патрульними та чоловіком і жінкою виникає суперечка з приводу зупинки авто, потім чоловік каже жінці-патрульній, що «не дасть їй сексу», вона наказала йому відійти на 20 метрів, а чоловік продовжив її ображати і сказав, що викличе адвоката.

Патрульні сказали жінці, яка була за кермом, залишатись на місці, інакше її затримують. Потім починається бійка, патрульній розбили обличчя, а чоловіка застрелили.

Потім «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували розширене відео з двох нагрудних камер патрульних Дніпра, на якому зафіксований інцидент з моменту зупинки автомобіля, з подальшим розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї.