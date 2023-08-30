Індійський місяцехід виявив на південному полюсі Місяця девʼять хімічних елементів

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Індійська місія Chandrayaan-3 виявила низку хімічних елементів на південному полюсі Місяця.

Про це пише Science Alert.

Індійський місяцехід підтвердив, що на поверхні супутника є сірка. Попередні дослідження вказують на наявність алюмінію, заліза, кальцію, хрому, титану, марганцю і кремнію. Пошуки водню на Місяці досі тривають.

Протягом наступних двої тижнів місяцехід Pragyan шукатиме ознаки замерзлої води на Місяці, а також вивчатиме атмосферу південного полюса супутника.

Якщо на Місяці знайдуть воду, то згодом її можна буде використати для виробництва кисню. Також місячна вода може стати джерелом інгредієнтів для ракетного палива для майбутньої місії на Марс.