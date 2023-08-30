Росія відмовилася розслідувати катастрофу літака з Євгенієм Пригожиним за міжнародними правилами
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Росія відмовилася розслідувати катастрофу літака з Євгенієм Пригожиним за міжнародними правилами. Країна також не допустила Бразилію до участі в розслідуванні авіатрощі, хоча саме бразильці є виробниками бізнес-джета Embraer, який впав у Тверській області 23 серпня.
Reuters зазначає, що бразильська Служба з розслідування авіацподій очікувала на згоду рф, оскільки аварія «викликає підозри у причетності Кремля».
Росавіація «мала право відмовити бразильському відомству, оскільки літак Пригожина виконував внутрішній рейс, а не міжнародний».
«Однак ця відмова свідчить, що прозорого розслідування не буде», — пише Reuters.
- Похорон Пригожина відбувся 29 серпня в Санкт-Петербурзі в закритому форматі. За даними медіа, у церемонії взяли участь тільки його батьки. Під час поховання ватажку російської «ПВК» не надали військових почестей, які належать людям зі званням «Герой росії».
- Бізнес-джет Пригожина розбився у Тверській області рф 23 серпня на шляху з Москви до Санкт-Петербурга. На борту перебували три члени екіпажу і семеро пасажирів, зокрема Пригожин і співзасновник «ПВК Вагнера» Дмитро Уткін. Усі вони загинули. Серед версій причин авіакатастрофи російські ЗМІ називали вибух бомби на борту та влучення в нього зенітної ракети. Офіційно причину поки що не встановили.