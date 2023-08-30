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Росія відмовилася розслідувати катастрофу літака з Євгенієм Пригожиним за міжнародними правилами. Країна також не допустила Бразилію до участі в розслідуванні авіатрощі, хоча саме бразильці є виробниками бізнес-джета Embraer, який впав у Тверській області 23 серпня.

Reuters зазначає, що бразильська Служба з розслідування авіацподій очікувала на згоду рф, оскільки аварія «викликає підозри у причетності Кремля».

Росавіація «мала право відмовити бразильському відомству, оскільки літак Пригожина виконував внутрішній рейс, а не міжнародний».

«Однак ця відмова свідчить, що прозорого розслідування не буде», — пише Reuters.