Орнітологи повернули до Нової Зеландії доісторичних птахів такахе. Їх десятиліттями вважали вимерлими
- Автор:
- Анна Холоднова
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Minden Pictures/Alamy
Орнітологи повернули до Нової Зеландії рідкісних птахів такахе (Porphyrio hochstetteri), яких вважали вимерлими з 1898 року. Друга назва птаха — безкрила султанка.
Про це пише The Guardian.
Як і багато новозеландських птахів, такахе еволюціонували окремо від місцевих ссавців. Вони не літають, мають зріст близько 50 см і живуть у горах. Археологи вважають, що вони жили у Новій Зеландії від епохи плейстоцену, що почалася 2,58 млн років тому і закінчилася 11 700 років тому.
Від 1898 року такахе вважали повністю вимерлими. Їхню популяцію знищили тварини, що прибули до Нової Зеландії разом з людьми: горностаї, кішки, тхори і щури.
Спочатку природоохоронці зібрали та штучно інкубували яйця, щоб їх не їли хижаки. Люди годували пташенят за допомогою ляльок із характерними для птахів червоними дзьобами.
Після розведення птахів у неволі Департамент охорони природи поселив такахе в острівних заповідниках та національних парках. А минулого тижня 18 птахів випустили в долину озера Вакатіпу-Ваймаорі — гірську місцевість Південного острова Нової Зеландії.
Якщо такахе пристосуються на новому місці, у жовтні дослідники випустять на волю ще сім птахів. Ще десяток молодих особин планують поселити в долині на початку 2024 року.
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