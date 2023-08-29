На Запоріжжі оголосили примусову евакуацію дітей з пʼяти населених пунктів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images
У пʼяти населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей.
Про це пише Мінреінтеграції.
Дітей у супроводі батьків чи опікунів примусово евакуюють з міста Гуляйполе, селища Степногірськ, із сіл Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка, що розташовані поблизу районів бойових дій.
Усього планують вивезти 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей). Евакуація стосується і маломобільних людей із зазначених населених пунктів.
- У Купʼянській громаді на Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію через постійні обстріли. Станом на 21 серпня звідти вивезли майже 600 людей, серед яких 153 дитини.
- У прифронтових громадах Донеччини досі залишається 171 дитина. За словами очільника Донецької ОВА, застосовується «більш жорсткий механізм, зокрема примусова евакуація з батьками».