На Запоріжжі оголосили примусову евакуацію дітей з пʼяти населених пунктів

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У пʼяти населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей.

Про це пише Мінреінтеграції.

Дітей у супроводі батьків чи опікунів примусово евакуюють з міста Гуляйполе, селища Степногірськ, із сіл Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка, що розташовані поблизу районів бойових дій.

Усього планують вивезти 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей). Евакуація стосується і маломобільних людей із зазначених населених пунктів.