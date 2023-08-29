В Україні відкрили нове родовище — там може бути до мільярда кубометрів газу

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Нафтогаз

Компанія «Укргазвидобування» відкрило нове родовище. Його поклади можуть сягати близько мільярда кубометрів газу.

Про це повідомили у пресслужбі «Нафтогазу».

Глибина свердловини родовища — майже 4 тисячі метрів. Перед бурінням фахівці провели 3D-сейсморозвідувальне дослідження ділянки.

Нафтогаз

Виконувач обовʼязків гендиректора «Укргазвидобування» Олег Толмачев зазначив, що компанія продовжить розвідку на цьому родовищі та планує бурити нові свердловини.