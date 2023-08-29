У Німеччині припинили розслідування проти фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна. Його звинувачували в домаганнях
- Автор:
- Анна Холоднова
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Martin Philbey / Redferns
У Німеччині закрили розслідування проти соліста рокгурту Rammstein Тілля Ліндеманна.
Про це пише DW.
Музиканта звинувачували в тому, що він вживав наркотики та знущався над жінками на своїх концертах.
У прокуратурі заявили, що почали розслідування на підставі скарг третіх сторін у пресі, але слідчі не знайшли жодних доказів для підтвердження цих претензій.
Прокурори заявили, що правоохоронці не отримували реальних свідчень від імовірних жертв Ліндеманна, тому слідчі не змогли обґрунтувати звинувачення.
- Уперше мешканка Північної Ірландії Шелбі Лінн заявила про домагання з боку Ліндеманна 29 травня після концерту у Вільнюсі (Литва). Вона також опублікувала фото синців. Це викликало хвилю інших звинувачень у сексуальних домаганнях проти виконавця: жінки розповідали, як їх запрошували на вечірки, а потім домагалися.
- Ліндеманн відкидає всі звинувачення, а його адвокати назвали заяви жінок «без винятку неправдивими».