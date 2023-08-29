У Німеччині припинили розслідування проти фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна. Його звинувачували в домаганнях

Новини

Martin Philbey / Redferns

У Німеччині закрили розслідування проти соліста рокгурту Rammstein Тілля Ліндеманна.

Про це пише DW.

Музиканта звинувачували в тому, що він вживав наркотики та знущався над жінками на своїх концертах.

У прокуратурі заявили, що почали розслідування на підставі скарг третіх сторін у пресі, але слідчі не знайшли жодних доказів для підтвердження цих претензій.

Прокурори заявили, що правоохоронці не отримували реальних свідчень від імовірних жертв Ліндеманна, тому слідчі не змогли обґрунтувати звинувачення.