Папа Римський закликав росіян не відмовлятися від спадщини «великої росії». У МЗС України відреагували

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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова Папи Римського Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

«Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами», — це слова Папи Франциска російській молоді.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства українців і знищення України.

Також Ніколенко висловив жаль, що російські великодержавні ідеї звучать від Папи Римського, «місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва».