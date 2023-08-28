Результати перевірки ВЛК розглянуть на засіданні Радбезу

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На наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони розглянуть результати перевірки військово-лікарських комісій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Перед цим Національна поліція провела понад 200 обшуків для документування корупційних схем ухилення від призову. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч медичних справ громадян.

Днями НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн у заступника одеського воєнкома.

А сьогодні у Вінниці ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатор — посадовець місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до схеми понад 10 людей, насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії.