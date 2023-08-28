Японія призупинила запуск ракети на Місяць через сильний вітер
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Космічне агентство Японії (JAXA) за 27 хвилин до старту призупинило запуск ракети-носія H-IIA, що мала нести космічний корабель до Місяця.
Про це пише Reuters.
У момент запуску на висоті 5 000—15 000 метрів зафіксували сильний вітер швидкістю майже 108 км/год. За словами начальника пускового підрозділу Тацуру Токунаги, через це уламки ракети могли впасти за межі попередньо визначених зон.
Нову дату запуску ще не визначили, але у JAXA кажуть, що він відбудеться не пізніше за 15 вересня.
Ракета несе корабель Smart Lander JAXA для дослідження Місяця, який має стати першим японським космічним апаратом, що опуститься на Місяць. Місію SLIM у Японії називають «місячним снайпером» — вона має здійснити високоточну посадку на супутник, із похибкою в межах 100 метрів. Зазвичай місце посадки на Місяць може мати відхилення кілька кілометрів.
- Ракета-носій H-IIA є спільною розробкою JAXA і Mitsubishi Heavy Industries. Із 2001 року її запускали 46 разів, 45 стартів були успішними.
- У березні Японія була змушена підірвати свою нову ракету H3 під час невдалого запуску — у неї через кілька хвилин після старту відмовив двигун другого ступеня.