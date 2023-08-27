Грузія впустила до себе колишніх українських вʼязнів, яких вивезла росія з окупованих територій
- Автор:
- Ліза Бровко
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Грузія пропустила на свою територію пʼятьох колишніх українських вʼязнів, яких росія вивезла з Херсонщини.
Про це пише «Нова газета Європи» з посиланням на правозахисну організацію Unmode.
Правозахисники перемістили чоловіків у безпечне місце. Їм допоможуть підготувати документи для повернення в Україну.
- 25 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не впустили на територію країни пʼятьох колишніх вʼязнів із Херсонської області. Із ситуацією розбиралося МЗС України. Чоловіки понад вісім діб були в буферній зоні, а звернення до уповноваженого з прав людини в Грузії та до українських дипломатів результатів не давали. Один із чоловіків розповідав, що з ними не звʼязався жоден український дипломат.
- Восени минулого року росіяни, тікаючи з правобережної частини Херсонської області, через Крим вивезли понад тисячу засуджених, розповіли «Медіазоні» в кількох правозахисних організаціях. У більшості випадків цих людей потім відправляли до колоній Краснодарського краю, Ростовської та Волгоградської областей, де вони відбували терміни, призначені українськими судами. Після закінчення термінів українців нерідко відправляють до судів, де їх визнавали такими, що незаконно перебувають на території росії. Відтак їх поселяють до центрів для тимчасового утримання іноземних громадян. Там вони можуть перебувати місяцями — залежно від того, які документи мають із собою.