Премʼєр: Тарифи на тепло залишаться без змін у новому опалювальному сезоні

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Getty Images / «Бабель»

В Україні тарифи на тепло для населення залишаться без змін у новому опалювальному сезоні.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обовʼязків) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року.

Тим часом газ в українські газосховища закачують з випередженням графіка. Там уже зберігається понад 13 мільярдів кубів блакитного палива.

Зараз більше ніж 70% обʼєктів житлово-комунальних господарств готові до опалювального сезону.