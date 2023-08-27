До 1 вересня в Парижі приберуть усі самокати. Містяни проголосували за це на референдумі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Компанії, які займаються прокатом електросамокатів у Парижі, прибирають свою техніку з вулиць, пише Le Figaro. Влада міста після проведеного в квітні референдуму не продовжила контракти з прокатними компаніями Dott, Lime і Tier.
Термін дії договорів спливає 1 вересня, до цього моменту всі 15 тисяч самокатів мають прибрати з вулиць міста.
Референдум скликали на тлі зростання кількості людей, які постраждали та загинули на електросамокатах у столиці Франції. Але оператори послуги стверджували, що їхній транспорт спричиняє невелику частку аварій.
«Це дуже дорого — пʼять євро за 10 хвилин, це не дуже стабільно і, перш за все, це причина багатьох аварій», — сказала під час голосування мер французької столиці Анн Ідальго.
- У 2019 році у Парижі запровадили нові правила, які вимагали носити одяг підвищеної видимості під час поїздок на самокатах і не рухатися проти потоку транспорту. Порушники мали сплатити штраф у розмірі €135. За перевищення швидкості штрафували на суму до €1 500.
- У 2021 році 31-річна італійка отримала смертельні травми після того, як її збив електросамокат, на якому їхали двоє людей. Одну з них, молоду медсестру, звинуватили в ненавмисному вбивстві за обтяжувальних обставин, оскільки вона втекла з місця події. Смерть жінки викликала хвилю обурення, а влада Парижу пригрозила заборонити прокат електросамокатів.