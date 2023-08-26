«Скарг на них від військових не поступало». Міністр Резніков спростував заміну зимових курток на літні й висловився щодо зміни ціни

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Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що його відомство закупило 180 тисяч зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. За його словами, скарг на них від військових не надходило.

Про це Резніков сказав у коментарі «Бабелю».

Він наголосив, що ціна поставки абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації — дефіцит одягу на ринку та необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців.

«Кожна куртка коштувала $86 (що зараз дорівнює 3 177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки $29 (зараз це 1 072 гривні) — я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі це не клопіт України», — зазначив міністр оборони.

Резніков також сказав, що Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони уже займається цією ситуацію, а журналісти отримають всі відомості про цю закупівлю.

Також міністр оборони сказав, що нардеп Анастасія Радіна і журналіст Ткач не прийняли його виклик. На думку Резнікова, це означає, що їхні звинувачення у заміні літніх курток зимовими були неправдою.

«Без звинувачення у підміні зимових курток на літні, у «розслідуванні» не залишається нічого. За це звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність. Нехай так. Прошу всіх журналістів, які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони з приводу цієї закупівлі та дочекатися розбору ситуації», — наголосив Резніков.

Що відбувається?

10 серпня журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела на митниці повідомив, що Міноборони закупило у турецької компанії 233 тисячі зимових курток за $20 мільйонів. Митні документи однієї з партій показали: вартість партії з 4 900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі (з $142 000 до $421 000, або з $29 до $86 за одиницю). До того ж, з огляду на вагу курток, вони були легкі, а не зимові. «Українська правда» повідомила, що цими закупівлями займався Олександр Касай — племінник народного депутата від «Слуги народу» Геннадія Касая.

25 серпня Олексій Резніков запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народний депутат Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст Михайло Ткач — на три роки припинити займатись журналістською діяльністю.

26 серпня Нардеп Анастасія Радіна і журналіст Ткач відповіли міністру оборони Олексію Резнікову на пропозицію парі. Радіна запропонувала Резнікову до 09:00 понеділка, 28 серпня, спростувати те, що Міноборони без тендера купило куртки в «турецької» фірми-посередника, одним із власників якої є племінник народного депутата з оборонного комітету Геннадія Касая, а також те, що Міноборони сплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав до кордону України.

Ткач вимагав спростувати те, що племінник народного депутата від «Слуги народу» був співвласником компанії, яка і постачала скандальні куртки.