Прокурор просить призначити Стерненку додаткову психіатричну експертизу в справі про самозахист

Новини

В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Прокурор просить призначити додаткову психіатричну експертизу українському активісту Сергію Стерненку в справі про самозахист.

Про це Стерненко повідомив у Facebook.

Також прокурор просить суд призначити додаткову експертизу щодо ножа ZT-0620, яким Стерненко захищався під час нападу в Одесі, і викликати на допит експертів.

«Суть у тому, що ми вже давно підійшли до стадії вироку. Прокуратура вже давно подала всі свої докази, давно допитала всіх, кого хотіла. В свою чергу, ми також подавали свої докази, допитували тих, кого вважали за необхідне. І ось перед тим, як переходити вже на стадію дебатів, а потім, відповідно, на вирок, прокуратура прийшла до суду із новими клопотаннями», — написав Стерненко.

За словами активіста, прокуратура за цим обвинуваченням проситиме для нього позбавлення волі на 15 років.