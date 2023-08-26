Повітряні сили України від початку широкомасштабного вторгнення зробили понад 14 тисяч бойових вильотів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Повітряні сили України від початку широкомасштабного вторгнення здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів.
Про це 26 серпня, у День авіації, повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил бригадний генерал Сергій Голубцов.
Із цих 14 тисяч вильотів 6 тисяч — на бойове ураження противника, майже 7 тисяч — на винищувальне авіаційне прикриття. Десятки пілотів стали Героями України, сотні авіаторів — кавалерами високих державних нагород. Чимало героїв-льотчиків загинули, також є втрати серед особового складу, який здійснює наземне забезпечення польотів авіації.
- Україні потрібні 128 винищувачів, щоб замінити старий авіаційний парк техніки. Київ від початку повномасштабної війни закликає союзників надати бойові літаки західного типу.