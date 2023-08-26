Алабама може стати першим штатом, який стратить вʼязня чистим азотом

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Алабама може стати першим штатом, який стратить увʼязненого, змушуючи його дихати чистим азотом. Генеральна прокуратура штату звернулася до Верховного суду штату з проханням призначити дату страти 58-річного Кеннета Юджина Сміта.

Деталі історії повідомляє Associated Press.

Азот становить 78% повітря, що вдихає людина, і нешкідливий при вдиханні з киснем. Азотна гіпоксія виникає, коли увʼязнених змушують дихати лише азотом, позбавляючи їх кисню. Хоча прихильники нового методу припускають, що він буде безболісним, опоненти порівнюють його з експериментами на людях. Алабама дозволила такі страти у 2018 році через брак препаратів, які використовуються для проведення смертельних інʼєкцій, але досі штат не намагався використовувати його для виконання смертного вироку. Оклахома та Міссісіпі теж дозволили страту через гіпоксію азоту, але поки що не використовували її.

У 2022 році в Алабамі вже намагались стратити Кеннета Юджина Сміта за допомогою смертельної інʼєкції, але скасували страту через проблеми із введенням крапельниці у вену. Сміт був одним із двох чоловіків, яких засудили за наймане вбивство дружини проповідника у 1988 році. Генеральний прокурор Алабами заявив, що настав час виконати смертний вирок.

«Це пародія, що Кеннету Сміту вдавалося уникати смертного вироку протягом майже 35 років після того, як його визнали винним в огидному найманому вбивстві невинної жінки Елізабет Сеннетт», — заявив генеральний прокурор Стів Маршалл.

Алабама вже кілька років розробляє метод застосування азотної гіпоксії, але мало що про це повідомляє. Деякі увʼязнені з Алабами, які прагнуть запобігти страти за допомогою смертельної інʼєкції, зокрема й Сміт, стверджують, що їм слід дозволити померти від гіпоксії азоту.

Елізабет Сеннет знайшли мертвою 18 березня 1988 року в окрузі Колберт в Алабамі, у будинку, де вона жила зі своїм чоловіком. Убивство замовив її чоловік, пастор, який був по вуха у боргах і хотів отримати гроші зі страховки. Прокурори заявили, що Сміт був одним із двох найманих убивць, кожному з яких заплатили по тисячі доларів за вбивство Елізабет Сеннетт.