В Іспанії вилучили рекордну кількість кокаїну

Новини

В Іспанії, у порту міста Альхесірас поліція вилучила рекордну для країни кількість кокаїну — 9,5 тонни. Наркотики були заховані серед коробок із бананами в транспортному контейнері з Еквадору.

Про це повідомляє Національна поліція Іспанії.

На коробках було понад 30 різних логотипів, що відповідають різним європейським злочинним угрупованням, які мали отримати кокаїн, а також напис «Гітлер».

Злочинна організація в Еквадорі мала велику мережу з доставки наркотиків до Іспанії, переважно в порти Альхесірасу і Віго через міжнародну компанію з торгівлі бананами, яка розташована в головному банановому порту Еквадору в місті Мачала. За даними поліції, вони могли відправляти до 40 контейнерів на місяць, зокрема з наркотиками.

«Ця операція стала безпрецедентним ударом по одній з найважливіших у світі злочинних організацій, що займаються поширенням кокаїну, і націленою на великі злочинні мережі в Європі», — заявили в поліції.