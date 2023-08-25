Олексій Резніков відреагував на звинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових і запропонував парі

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Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то Резніков подає у відставку.

Про це він повідомив «Бабелю».

Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст «Української Правди» Михайло Ткач — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.

Резніков заявив, що під час розбору ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, «щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства».

Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики, а спостерігачами — редакції українських видань.

«Бабель» зацікавлений в обʼєктивному розслідуванні цієї справи й висвітлюватиме аргументи всіх сторін.