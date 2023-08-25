Чоловік премʼєр-міністра Естонії продасть свою частку в компанії через її звʼязки з росією

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Чоловік премʼєр-міністра Естонії Каї Каллас Арво Халлік заявив, що продає свою частку в компанії Stark Logistics та йде з неї через співпрацю підприємства з росією.

Про це пише естонське видання Postimees.

Арво Халлік сказав, що його участь у компанії Stark Logistics, яка здійснювала перевезення з Естонії в росію для клієнта AS Metaprint, вплине на роботу дружини, попри пояснення.

Він вирішив повернути Stark Logistics усі свої акції, вийти з правління, розірвати трудовий договір фінансового менеджера й відмовитися від усіх інших обовʼязків.

Підприємець перепросив за ситуацію, але додав, що не може «взяти на себе відповідальність за свого клієнта і ділового партнера, бо жодна компанія не знає все про свого клієнта».