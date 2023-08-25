Уряд Данії пропонує заборонити спалення Корану та інших релігійних книг у публічних місцях

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Reuters

Уряд Данії підготував законопроєкт, який заборонить спалювання примірників Корану та інших релігійних книг, наприклад, Біблії чи Тори.

Про це пише Reuters.

Для цього у законі планують розширити уже існуючий розділ який, серед іншого, забороняє спалювати прапори інших держав. Порушників планують карати штрафами або позбавленням волі на строк до двох років.

«Уряд запропонує законопроєкт, який забороняє неналежне поводження з предметами, які мають важливе релігійне значення для віруючої громади», — заявив міністр юстиції Пітер Хуммельгаард.

Він називає спалення Корану «загалом глузливим, а також неприємним вчинком». Міністр також вважає, що подібні акції загрожують Данії і підвищують небезпеку для данців за кордоном і всередині країни.