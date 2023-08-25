Служба держбезпеки Латвії перевірятиме латвійських вступників у російські виші
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Служба держбезпеки Латвії (VDD) перевірятиме громадян країни, які вирішили поїхати навчатися у російських вишах.
Про це пише Delfi.
Цього року уряд рф надав латвійцям квоту на безкоштовне навчання у вишах. За даними російського посольства, близько 110 людей з Латвії продовжать навчатися в Москві, Санкт-Петербурзі та інших російських містах.
Представники Служби держбезпеки заявили, що перед повномасштабним вторгненням росії в Україну VVD неодноразово публічно попереджала про те, що у російських вишах студентам загрожує вербування і стеження.
У Службі держбезпеки Латвії наголосили, що зараз ці ризики особливо високі. На думку VDD, росія пропонує іноземцям безкоштовно навчатися, щоб ідеологічно обробити їх і виховати майбутніх прихильників рф в інших країнах.
У відомстві нагадали, що люди, які навчатимуться у вишах держави-агресора, безсумнівно потраплять під увагу VDD, і закликали громадян Латвії не їздити до росії й Білорусі.
- 23 січня 2023 росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре й наказала йому покинути рф до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.
- Згодом Латвія вирішила, що солідарно з Естонією теж знизить рівень дипломатичного представництва з росією. Міністерство закордонних справ росії наказало послу Латвії в Москві Марісу Ріекстіншу залишити рф протягом двох тижнів.