Путін підтвердив загибель Пригожина
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Президент рф володимир путін уперше прокоментував і підтвердив загибель керівника «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина.
Про це путін заявив 25 серпня на зустрічі з ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним.
Путін висловив співчуття родинам загиблих, а про Пригожина говорив у минулому часі: «Пригожина я знав дуже давно, з початку 1990-х років. Це була людина складної долі, і помилки в нього були серйозні у житті. І досягав він результатів необхідних. І для себе, і коли я його просив про це, для спільної справи, як останніми місяцями. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом. Працював не лише в нашій країні, і з результатом працював, але й за кордоном, в Африці зокрема. Займався там нафтою, газом, дорогоцінними металами та камінням», — заявив путін.
- 22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин. Канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», писали, що літак збили, а сам Пригожин загинув. Слідчий комітет почав розслідування катастрофи за фактом порушення правил безпеки польотів. За даними медіа, Пригожин летів із Малі до Москви літаками Іл із дозаправкою в Дамаску і лише в Москві пересів на свій літак.
- МНС повідомляло, що загинули всі 10 людей на борту, потім Росавіація опублікувала список цих людей — серед них Євгеній Пригожин і співзасновник «ПВК Вагнера» Дмитро Уткін.