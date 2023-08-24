Зеленський заперечив причетність України до аварії літака Пригожина

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна непричетна до авіакатастрофи літака, у якій загинув власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, передає Інтерфакс-Україна.

«Усі розуміють, хто має відношення [до цього]», — сказав Зеленський.

За його словами, коли Україна зверталася до країн світу щодо літаків, то вона не це мала на увазі.

«Ми мали на увазі зовсім інше, ми хотіли підтримки, хоча, напевно, це теж в якомусь сенсі слова допоможе», — додав він.