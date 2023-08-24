Компанія Baykar до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам Bayraktar

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Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала українським розвідникам ударний БпЛА Bayraktar ТВ2.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідники додали, що 25 січня Baykar Makina також передала у подарунок розвідникам два безпілотники Bayraktar TB2.

У ГУР подякували партнерам за допомогу і зазначили, що найкращий подарунок до свята — «нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність».