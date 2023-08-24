Нацбанк презентував памʼятні монети до Дня Незалежності
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Національний банк України
Національний банк презентуав нову памʼятну монету «Сміливість бути. UA». Її присвятили Дню Незалежності.
Про це повідомили у пресслужбі банку.
Монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г. Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота — не менше 0,00009 г). Діаметр монети — 38,6 мм, а тираж — до 5 000 штук.
На аверсі нової монети зображена композиція, що символізує Україну — символ тризуба, що перебуває «на вістрі» суспільних процесів і уваги світу.
Реверс присвячений сміливості та героїчному спротиву українського народу. У центрі розташована золотиста зірка, що руйнує символічну стіну, а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA.
Дизайн монет створили київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор — Володимир Атаманчук.
Придбати монети «Сміливість бути. UA» можна з 24 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. А з вересня вони будуть доступні у банках Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.
- У травні Нацбанк випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ. Її номінал — 10 гривень.
- 4 серпня Національний банк продемонстрував нову памʼятну монету «ППО — надійний щит України». Її присвятили «подвигам і героїзму воїнів Сил протиповітряної оборони».