Нацбанк презентував памʼятні монети до Дня Незалежності

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Національний банк України

Національний банк презентуав нову памʼятну монету «Сміливість бути. UA». Її присвятили Дню Незалежності.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г. Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота — не менше 0,00009 г). Діаметр монети — 38,6 мм, а тираж — до 5 000 штук.

На аверсі нової монети зображена композиція, що символізує Україну — символ тризуба, що перебуває «на вістрі» суспільних процесів і уваги світу.

Національний банк України

Реверс присвячений сміливості та героїчному спротиву українського народу. У центрі розташована золотиста зірка, що руйнує символічну стіну, а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA.

Дизайн монет створили київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор — Володимир Атаманчук.

Придбати монети «Сміливість бути. UA» можна з 24 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. А з вересня вони будуть доступні у банках Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.