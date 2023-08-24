«Випали з графіка». Буданов розповів про прогнози щодо деокупації Криму
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба ГУР Міноборони України
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що попередні прогнози розвідки щодо деокупації Криму не справдилися, але запевнив, що Україна йде до мети.
Про це він сказав в в інтервʼю проєкту «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».
«Так, випали із графіка. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але є те, що маємо. Але якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати порівняно з 2022-м, я вже не говорю про період з 2014 по 2022 рік. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо», — сказав Буданов.
За його словами, прогнози базуються на фактах, цифрах, ході подій, на прогнозах за показниками економіки тощо. Але реальність вносить свої корективи.
- У січні 2023 року очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю розповів, що Збройні сили України можуть повернути тимчасово окупований Крим уже влітку 2023 року.
- 24 лютого президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи можливо повернути Крим у 2023 році, сказав, що Сили оборони «готові морально і готуються технічно».