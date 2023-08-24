В Індії показали перше фото Місяця після посадки місії Chandrayaan-3
- Автор:
- Анна Холоднова
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ISRO
Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото, зняте після прибуття місії Chandrayaan-3 на Місяць.
На світлині зображена частина місця посадки Chandrayaan-3, а також деталь посадкового модуля та її тінь. Зазначають, що Chandrayaan-3 вибрав відносно рівний район на поверхні супутника.
Пізніше в ISRO повідомили, що місяцехід вже виїхав з посадкового модуля на поверхню Місяця.
«Ch-3 Rover виїхав із посадкового модуля й прогулявся по Місяцю!» — йдеться у дописі.
- Космічне агентство Індії 14 липня запустило ракету-носій для посадки космічного корабля на південний полюс Місяця. Вона має досліджувати супутник протягом двох тижнів.
- У 2020 році індійська місія Chandrayaan-2 успішно розгорнула на Місяці орбітальний апарат, але його посадковий модуль і місяцехід були знищені через аварію поблизу місця, де має сісти Chandrayaan-3.