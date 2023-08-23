У вересні Україна отримає від Литви зенітно-ракетні комплекси NASAMS
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Литви Ґітанас Науседа під час візиту в Україну заявив, що його країна передасть українським Силам оборони зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Це відбудеться у вересні. Про яку кількість ідеться, наразі невідомо.
«Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги», — написав він.
- На початку серпня стало відомо, що Литва незабаром передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS, антидронове обладнання, ліжка тощо.
- Литва активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє гроші міжнародним фондам підтримки України.