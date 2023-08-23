Британська організація MAG допоможе розмінувати енергетичні обʼєкти України

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Міністерство енергетики і британська організація The Mines Advisory Group підписали меморандум про співпрацю для розмінування енергетичних обʼєктів України і прилеглих територій.

Про це пише пресслужба Міненерго.

Співпраця передбачає створення безпечних умов для відбудови української критичної енергетичної інфраструктури. Насамперед це включає розмінування території.

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