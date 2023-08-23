Британська організація MAG допоможе розмінувати енергетичні обʼєкти України
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Міністерство енергетики і британська організація The Mines Advisory Group підписали меморандум про співпрацю для розмінування енергетичних обʼєктів України і прилеглих територій.
Про це пише пресслужба Міненерго.
Співпраця передбачає створення безпечних умов для відбудови української критичної енергетичної інфраструктури. Насамперед це включає розмінування території.
MAG надасть технічну допомогу та консультуватиме українських фахівців.
- Україна отримає понад $244 мільйони на гуманітарне розмінування територій від партнерів. До кінця 2023 року Україна також отримає 10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING, 10 машин від Global Clearance Solutions та інше.
- За оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі.
- Міністерство економіки відкрило спеціальний рахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування України. Усі охочі зможуть задонатити як гривні, так і іноземну валюту.