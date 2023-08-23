ВАКС націоналізував компанію російського олігарха Молчанова

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скриншот / РБК

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав компанії «Аерок», кінцевим власником яких є «Група ЛСР» російського олігарха Андрія Молчанова.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Андрій Молчанов є колишнім членом Ради федерації Федеральних зборів рф, наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до російського бюджету. Компанія «Аерок» володіє двома газобетонними заводами в Україні — в Обухові та Березані Київської області.

Власники спрямовували прибуток українського підприємства до так званої «материнської компанії» з росії у вигляді дивідендів та роялті. Активи підприємства арештували і передали в управління АРМА.