Уряд спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій — потрібна лише одна довідка

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Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій — зменшив кількість документів, які подаються на розгляд комісії.

Про це 22 серпня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відтепер передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь людини в бойових діях, яка є підставою для надання відповідного статусу.

Раніше підтвердженням участі у відбитті повномасштабної агресії росії могли бути:

згадка у книгах служби і наказів про залучення до бойових заходів;

витяги (копії) бойових донесень;

журнали бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

вахтові журнали;

польотні листи;

матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.