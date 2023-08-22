Уряд спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій — потрібна лише одна довідка
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій — зменшив кількість документів, які подаються на розгляд комісії.
Про це 22 серпня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відтепер передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь людини в бойових діях, яка є підставою для надання відповідного статусу.
Раніше підтвердженням участі у відбитті повномасштабної агресії росії могли бути:
- згадка у книгах служби і наказів про залучення до бойових заходів;
- витяги (копії) бойових донесень;
- журнали бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
- вахтові журнали;
- польотні листи;
- матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
- В Україні з 1 грудня 2022 року почали оформлювати статус учасника бойових дій проти росії.