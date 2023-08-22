Суд у росії підтвердив вирок засновнику «Громадського радіо» Максиму Буткевичу — 13 років колонії

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Перший апеляційний суд загальної юрисдикції в Москві підтвердив «вирок» українському військовополоненому, правозахиснику і засновнику «Громадського радіо» Максиму Буткевичу — 13 років колонії.

Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

Однак апеляція вирішила зарахувати фактичний час тримання під вартою з 19 серпня 2022 року. До цього Буткевичу зарахували лише кілька днів під вартою перед вироком — із 6 до 10 березня 2023 року.

У розгляді апеляції Максим Буткевич брав участь по відеозвʼязку з Луганського СІЗО.

Максим Буткевич у СІЗО в окупованому Луганську, 22 серпня 2023 рік. Скриншот «Медіазона»