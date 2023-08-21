Під Києвом до 2025 року створять Національне військове меморіальне кладовище
- Автор:
- Ліза Бровко
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Voevoda / Wikipedia
На території Гатненської сільської територіальної громади створять Національне військове меморіальне кладовище. У планах зробити це до 30 липня 2025 року.
Про це йдеться в постанові Кабміну.
Раніше таке кладовище планували облаштувати біля селища Биківня, а перед цим — на Лисій Горі в Києві.
Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд і площ. Це, зокрема, саме військове кладовище на 50 тисяч поховань, колумбарій, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань, а також музейний комплекс. Для затвердження концепції та архітектурного рішення НВМК проведуть архітектурний конкурс. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.
- 4 жовтня Кабмін ухвалив рішення створити нову державну установу — Національне військове меморіальне кладовище.