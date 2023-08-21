Миколаїв за грантові гроші модернізує систему водопостачання
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стас Козлюк / «Бабель»
Уряд скерував 153,3 млн грн на відновлення і модернізацію системи водопостачання та водовідведення Миколаєва.
У рамках Грантової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачена підтримка на суму понад €5 мільйонів, повідомив віцепремʼєр-міністр України з відновлення Олександр Кубраков.
Розпорядником грантових коштів буде Мінвідновлення, виконавцем проєкту — МКП «Миколаївводоканал».
Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших донорів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом перевищує €7 мільярдів.
У червні 2023 р. на полях Ukraine Recovery Conference у Лондоні Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України.
У 2023 році передбачається виділення близько €840 мільйонів на відновлення інфраструктури України. Кошти спрямують на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію відбудови:
- муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);
- громадських будівель з урахуванням енергоефективності;
- інфраструктури водопостачання та водовідведення;
- транспортних мереж і міського громадського транспорту.
Державне агентство відновлення відкриє кошториси усіх проєктів будівництва.