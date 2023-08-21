Виконавців замаху на заступника голови податкової Сокура відправили в СІЗО без права застави

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На час досудового розслідування суд відправив нападників на заступника голови податкової Євгена Сокура під варту без права застави.

Про це повідомили у Нацполіції.

Там зазначили, що правоохоронці заздалегідь отримали інформацію про підготовку до злочину. Підозрювані з битками вже прямували в бік чоловіка, який виходив з підʼїзду свого будинку. Тоді поліцейські затримали їх.

Окрім битків, при собі нападники мали фото потенційної жертви і його автомобіля — це вказує на замовний характер злочину.

Підозрюваним 27 і 31 рік, вони мають судимості. Їм загрожує 10 років вʼязниці. Слідчі зʼясовують, хто замовив напад.