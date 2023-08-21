Державне агентство відновлення відкриє дані про кошторис усіх проєктів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Державне агентство відновлення відкриє кошториси усіх проєктів будівництва.
Про це повідомив голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.
Тепер кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником.
«Це підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи. Для нас важливо не просто швидко і якісно проводити роботи на обʼєктах. Ми прагнемо, аби відбудова здійснювалася у прозорий і підзвітний спосіб», — зазначає Найєм.
Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва. На порталі вже зʼявився оновлений функціонал публікації кошторисів обʼєктів, які будуються за публічні кошти. Серед них і кошториси проєктів Агентства відновлення.
Ознайомитися з інформацією про кошториси зможе кожен на сайті ЄДЕССБ у розділі «Кошторисна документація».
Раніше на порталі були доступні тільки загальні показники по кошторису, однак після введення військового стану доступ до інформації обмежили.
- 13 січня 2023 року Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Новий державний орган створили на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів і Державного агентства автомобільних доріг.